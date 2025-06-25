Марк Рютте заявил, что на саммите НАТО обсудят вопрос поддержки Украины

Марк Рютте подчеркнул, что Украина будет важной темой на сегодняшнем саммите.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина будет важной темой на саммите Альянса в Гааге. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время общения с журналистами 25 июня.

«Украина будет важной темой на сегодняшнем саммите. Будет обсуждаться, чтобы Украина в течение следующих лет продолжала рассчитывать на поддержку стран НАТО, чтобы они оставались в борьбе, а также чтобы мы могли привести Украину к прочному и долговременному миру», — сказал Рютте.

Напомним, саммит НАТО проходит 24–25 июня в нидерландском городе Гаага.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.