Марк Рютте заявив, що на саміті НАТО обговорять питання підтримки України

Марк Рютте підкреслив, що Україна буде важливою темою на сьогоднішньому саміті

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Україна буде важливою темою на саміті Альянсу в Гаазі. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спілкування з журналістами 25 червня.

«Україна буде важливою темою на сьогоднішньому саміті. Буде обговорено, щоб Україна протягом наступних років продовжувала розраховувати на підтримку країн НАТО, щоб вони залишалися в боротьбі, а також щоб ми могли привести Україну до міцного та тривалого миру», — сказав Рютте.

Нагадаємо, саміт НАТО проходить 24-25 червня у нідерландському місті Гаага.

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