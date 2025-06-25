У Харкові затримали агентку РФ, яка передала військовим замінований скутер як «волонтерську допомогу»

Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм «волонтерського» моторолера.

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У Харкові правоохоронці «по гарячих слідах» затримали агентку РФ, яка 20 червня цього року здійснила теракт проти оборонців міста.

Як повідомила пресслужба СБУ, того дня російські спецслужбісти активували саморобний вибуховий пристрій (СВП), який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових.

Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм «волонтерського» моторолера.

За даними слідства, для підготовки злочину агресор завербував 19-річну харків’янку, яку «знайшов» на Телеграм-каналах з пошуку роботи.

Після вербування агентка отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення СВП в «домашніх» умовах. Після цього вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву.

Готову вибухівку фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала СВП в його багажнику.

«За допомогою камери, яка була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових на «локацію».

Після вчинення злочину терористка намагалася «залягти на дно», але за декілька годин після вибуху її затримали правоохоронці», - заявили в СБУ.

Під час обшуку у жінки вилучено невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі їй повідомили затриманій про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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