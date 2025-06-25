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Україна отримає 350 ракет ППО — Британія вперше профінансує зброю за рахунок заморожених активів РФ

09:53, 25 червня 2025
Прем’єр Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, профінансований за рахунок відсотків від заморожених російських активів.
Україна отримає 350 ракет ППО — Британія вперше профінансує зброю за рахунок заморожених активів РФ
Фото: Bloomberg via Getty Images
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Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги Україні – цього разу оплачений за рахунок відсотків, отриманих від заморожених російських активів. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Кір Стармер, передає The Guardian.

У пакеті допомоги буде 350 сучасних ракет для ППО, виготовлених у Британії та адаптованих у рекордно короткий час – 3 місяці – для наземного запуску.

Зазначається, що Британія вперше використала кошти, пов'язані з РФ, щоб оплатити озброєння для Києва.

Ракети будуть використовуватися разом з британськими системами Raven. Ще п’ять таких систем вже направляються в Україну, всього їх буде 13.

"Росія, а не Україна, повинна платити ціну за варварську і незаконну війну Путіна. Абсолютно правильно, що ми використовуємо отримані російські активи для зміцнення протиповітряної оборони України. Безпека України життєво важлива для нашої власної", – заявив Стармер, виступаючи на саміті НАТО.

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Україна Велика Британія Стармер

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