Украина получит 350 ракет ПВО — Британия впервые профинансирует оружие за счет замороженных активов РФ

Премьер Британии Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине, профинансированноЙ за счет процентов от замороженных российских активов.

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Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи Украине – на этот раз он оплачен за счет процентов, полученных от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер, передает The Guardian.

В пакете помощи будет 350 современных ракет для ПВО, изготовленных в Британии и адаптированных в рекордно короткое время – 3 месяца – для наземного запуска.

Отмечается, что Великобритания впервые использовала средства, связанные с РФ, чтобы оплатить вооружение для Киева.

Ракеты будут использоваться вместе с британскими системами Raven. Еще пять таких систем уже направляются на Украину, всего их будет 13.

"Россия, а не Украина, должна платить цену за варварскую и незаконную войну Путина. Совершенно правильно, что мы используем полученные российские активы для укрепления противовоздушной обороны Украины. Безопасность Украины жизненно важна для нашей собственной", – заявил Стармер, выступая на саммите НАТО.

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