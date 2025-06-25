Противник не оставляет попыток оставить город без воды — РФ шахедами обстреляла Вилково в Одесской области

Вилково в Одесской области атаковали шахеды.

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Россия в очередной раз совершила обстрел Одесщины шахедами. Под удар попало Вилково. Об этом сообщили в Измаильской районной военной администрации.

По данным РВА, была атакована инфраструктура города.

"Снова была атакована инфраструктура города Вилково. Противник не оставляет попыток оставить город без воды. Информация о последствиях обстрела уточняется. Враг продолжает совершать террористические акты против мирного населения нашей страны", - говорится в сообщении.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

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