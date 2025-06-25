Противник не залишає спроб залишити місто без води — РФ шахедами обстріляла Вилкове на Одещині

Вилкове на Одещині атакували шахеди.

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Росія в черговий раз здійснила обстріл Одещини шахедами. Під удар потрапило Вилкове. Про це повідомили в Ізмаїльській районній військової адміністрації.

За даними РВА, була атакована інфраструктура міста.

"Знов була атакована інфраструктура міста Вилкове. Противник не залишає спроб залишити місто без води. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється. Ворог продовжує здійснювати терористичні акти проти мирного населення нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

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