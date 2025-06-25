Практика судів
  1. В Україні

Які люди на Канарах — співачка Слава Камінська оприлюднила фото з нібито Януковичем

09:28, 25 червня 2025
Колишня учасниця гурту «НеАнгели» Слава Камінська опублікувала фото з чоловіком, дуже схожим на Януковича.
Які люди на Канарах — співачка Слава Камінська оприлюднила фото з нібито Януковичем
Фото: babaslavka / Instagram
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська співачка Слава Камінська, колишня учасниця гурту "НеАнгели", оприлюднила в мережі фото з нібито Віктором Януковичем. Селфі з чоловіком, схожим на Януковича вона підписала так: "Які люди на Канарах".

На знімку Камінська позує з нібито Янковичем на тлі вивіски "Ібіца".

Це фото викликало бурхливі обговорення серед користувачів. Деякі вважають, що фотографію було відредаговано у фотошопі або за допомогою ШІ. Люди звернули увагу, що зріст Януковича близько 190 см, коли ж у Слави - 170, а на фото чоловік здається майже одного зросту з артисткою. На обличчі "Януковича", який виглядає значно молодше, ніж експрезидент України, помітні розмиття, неприродні контури та спотворене освітлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Віктор Янукович шоу-бізнес

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закрити неможливо відмовити: як неодночасне підписання та погодження постанови про зупинення досудового розслідування вплинуть на можливість його закриття

Сторона захисту вважає, що погодження прокурором постанови про зупинення досудового розслідування пізніше, ніж її виніс детектив, мало наслідком сплив строку досудового розслідування, що є підставою для закриття кримінального провадження.

Данило Гетманцев пообіцяв, що депутати зроблять так, щоб законопроект про реєстр банківських рахунків не порушував банківську таємницю

Наразі цей законопроект передбачає, що Податкова служба має право у порядку спецдоступу або електронної взаємодії надавати з Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб отриману від банків інформацію, що становить банківську таємницю певним органам та особам.

За 2025 рік банки закрили рахунки внаслідок фінансового моніторингу 606 тисячам фізосіб – що далі

Банки закрили рахунки 606 тисячам громадян та 30 тисячам ФОПів в результаті фінмоніторингу – далі пропонується врегулювати ситуацію законом «реєстр дропів».

АМКУ зможе вимагати від постачальників електронних комунікаційних надання інформації щодо абонентів лише на підставі судового рішення – законопроект

Автори законопроекту вказали, що постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг постійно отримують від органів АМКУ вимоги про надання інформації про абонентів.

Депутати пропонують відкласти введення відповідальності за порушення у сфері лобіювання до 2026 року

Вони зазначають, що запровадження адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері лобіювання потребує перехідного періоду з огляду на новизну правового регулювання.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео