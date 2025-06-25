Які люди на Канарах — співачка Слава Камінська оприлюднила фото з нібито Януковичем

Колишня учасниця гурту «НеАнгели» Слава Камінська опублікувала фото з чоловіком, дуже схожим на Януковича.

Фото: babaslavka / Instagram

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Українська співачка Слава Камінська, колишня учасниця гурту "НеАнгели", оприлюднила в мережі фото з нібито Віктором Януковичем. Селфі з чоловіком, схожим на Януковича вона підписала так: "Які люди на Канарах".

На знімку Камінська позує з нібито Янковичем на тлі вивіски "Ібіца".

Це фото викликало бурхливі обговорення серед користувачів. Деякі вважають, що фотографію було відредаговано у фотошопі або за допомогою ШІ. Люди звернули увагу, що зріст Януковича близько 190 см, коли ж у Слави - 170, а на фото чоловік здається майже одного зросту з артисткою. На обличчі "Януковича", який виглядає значно молодше, ніж експрезидент України, помітні розмиття, неприродні контури та спотворене освітлення.

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