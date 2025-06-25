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У Пенсійному фонді розповіли, чи можна сплачувати добровільні внески для пенсії після звільнення та під час пошуку нової роботи

10:11, 25 червня 2025
Фахівці ПФУ підкреслили, що фізособа може сплачувати добровільні внески протягом того періоду часу, який визначає самостійно.
У Пенсійному фонді розповіли, чи можна сплачувати добровільні внески для пенсії після звільнення та під час пошуку нової роботи
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Пенсійний фонд у Донецькій області пояснює, чи можна сплачувати добровільні внески для пенсії після звільнення та під час пошуку нової роботи.

Там підтвердили, що так, таке право є. Добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можна оформити на будь-який обраний період — як під час трудової діяльності, так і в перервах між працевлаштуваннями.

Це дозволяє забезпечити безперервність страхового стажу до призначення пенсії.  Щоб почати сплачувати добровільні внески, достатньо підписати Типовий договір на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

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