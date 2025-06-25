У Пенсійному фонді розповіли, чи можна сплачувати добровільні внески для пенсії після звільнення та під час пошуку нової роботи

Фахівці ПФУ підкреслили, що фізособа може сплачувати добровільні внески протягом того періоду часу, який визначає самостійно.

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Пенсійний фонд у Донецькій області пояснює, чи можна сплачувати добровільні внески для пенсії після звільнення та під час пошуку нової роботи.

Там підтвердили, що так, таке право є. Добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можна оформити на будь-який обраний період — як під час трудової діяльності, так і в перервах між працевлаштуваннями.

Це дозволяє забезпечити безперервність страхового стажу до призначення пенсії. Щоб почати сплачувати добровільні внески, достатньо підписати Типовий договір на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

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