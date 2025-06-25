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В Пенсионном фонде рассказали, можно ли платить добровольные взносы для пенсии после увольнения и при поиске новой работы

10:11, 25 июня 2025
Специалисты ПФУ подчеркнули, что физлицо может платить добровольные взносы в течение того периода времени, который определяет самостоятельно.
В Пенсионном фонде рассказали, можно ли платить добровольные взносы для пенсии после увольнения и при поиске новой работы
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Пенсионный фонд в Донецкой области объясняет, можно ли платить добровольные взносы для пенсии после увольнения и при поиске новой работы.

Там подтвердили, что такое право есть. Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования можно оформить на любой избранный период — как во время трудовой деятельности, так и в перерывах между трудоустройствами.

Это позволяет обеспечить непрерывность страхового стажа до назначения пенсии, чтобы начать платить добровольные взносы, достаточно подписать Типовой договор на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.

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