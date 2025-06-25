Кто платит рентную плату при аренде водного транспорта — разъяснение налоговой

В случае аренды водного транспорта плательщиком рентной платы для нужд водного транспорта является предприятие, на которого по договору аренды возложена обязанность по уплате рентной платы.

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Налоговая служба в Одесской области разъясняет, кто уплачивает рентную плату при аренде водного транспорта.

Указывается, что в соответствии с п. 255.1 НКУ плательщиками рентной платы за специальное использование воды (далее – рентная плата) являются субъекты хозяйствования независимо от формы собственности: юридические лица, их филиалы, отделения, представительства, другие обособленные подразделения без образования юридического лица, постоянные представительства нерезидентов, а также физические лица – предприниматели, которые используют воду, в частности для нужд водного транспорта.

Согласно подп. 255.4.13 НКУ рентная плата для нужд водного транспорта не взимается, в частности:

с морского водного транспорта, который использует речной водный путь исключительно для захода с моря в морской порт, расположенный в низовье реки, без использования специальных мероприятий по обеспечению судоходства (сброс воды из водохранилищ и шлюзование);

при эксплуатации водных путей стояночными (нефтеперекачивающие станции, плавнефтебазы, дебаркадеры, плавучие доки, суда с механическим оборудованием и другие стояночные суда) и служебно-вспомогательными судами, а также при эксплуатации водных путей реки Дунай.

Объектом налогообложения рентной платой без изъятия воды из водных объектов для нужд водного транспорта является время использования поверхностных вод грузовым самоходным и несамоходным флотом, эксплуатируемым (в зависимости от тоннажа), и пассажирским флотом, эксплуатируемым (в зависимости от количества мест) (подп. 255.3.1 НКУ).

Водопользователи самостоятельно рассчитывают рентную плату, в частности для нужд водного транспорта – начиная с первого полугодия текущего года, в котором было осуществлено такое использование (подп. 255.11.1 НКУ).

При эксплуатации водных путей грузовыми самоходными и несамоходными судами рентная плата за специальное использование воды для нужд водного транспорта рассчитывается исходя из фактических данных учета тоннаж-суток и ставки рентной платы, а пассажирскими судами – исходя из место-суток и ставки рентной платы (подп. 255.11.6 НКУ).

Ставки рентной платы для нужд водного транспорта со всех рек, кроме Дуная, устанавливаются в размерах, определённых подп. 255.5.4 НКУ.

Правовые отношения в части аренды имущества регулируются, в частности, Хозяйственным кодексом Украины (далее – ХКУ).

Согласно ч. 1 ст. 283 ХКУ по договору аренды одна сторона (арендодатель) передает другой стороне (арендатору) за плату на определенный срок во владение и пользование имущество для осуществления хозяйственной деятельности.

Существенными условиями договора аренды являются: объект аренды (состав и стоимость имущества с учётом его индексации); срок, на который заключается договор аренды; арендная плата с учётом её индексации; порядок использования амортизационных отчислений; восстановление арендованного имущества и условия его возврата или выкупа (ч. 1 ст. 284 ХКУ).

То есть, существенные условия договора регулируют вопросы, касающиеся возложения обязанности по уплате рентной платы.

Таким образом, в случае аренды водного транспорта (кроме водного транспорта, указанного в подп. 255.4.13 НКУ) плательщиком рентной платы для нужд водного транспорта является субъект хозяйствования, на которого по договору аренды возложена обязанность по уплате рентной платы.

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