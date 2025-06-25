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Кто платит рентную плату при аренде водного транспорта — разъяснение налоговой

09:21, 25 июня 2025
В случае аренды водного транспорта плательщиком рентной платы для нужд водного транспорта является предприятие, на которого по договору аренды возложена обязанность по уплате рентной платы.
Кто платит рентную плату при аренде водного транспорта — разъяснение налоговой
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Налоговая служба в Одесской области разъясняет, кто уплачивает рентную плату при аренде водного транспорта.

Указывается, что в соответствии с п. 255.1 НКУ плательщиками рентной платы за специальное использование воды (далее – рентная плата) являются субъекты хозяйствования независимо от формы собственности: юридические лица, их филиалы, отделения, представительства, другие обособленные подразделения без образования юридического лица, постоянные представительства нерезидентов, а также физические лица – предприниматели, которые используют воду, в частности для нужд водного транспорта.

Согласно подп. 255.4.13 НКУ рентная плата для нужд водного транспорта не взимается, в частности:

с морского водного транспорта, который использует речной водный путь исключительно для захода с моря в морской порт, расположенный в низовье реки, без использования специальных мероприятий по обеспечению судоходства (сброс воды из водохранилищ и шлюзование);

при эксплуатации водных путей стояночными (нефтеперекачивающие станции, плавнефтебазы, дебаркадеры, плавучие доки, суда с механическим оборудованием и другие стояночные суда) и служебно-вспомогательными судами, а также при эксплуатации водных путей реки Дунай.

Объектом налогообложения рентной платой без изъятия воды из водных объектов для нужд водного транспорта является время использования поверхностных вод грузовым самоходным и несамоходным флотом, эксплуатируемым (в зависимости от тоннажа), и пассажирским флотом, эксплуатируемым (в зависимости от количества мест) (подп. 255.3.1 НКУ).

Водопользователи самостоятельно рассчитывают рентную плату, в частности для нужд водного транспорта – начиная с первого полугодия текущего года, в котором было осуществлено такое использование (подп. 255.11.1 НКУ).

При эксплуатации водных путей грузовыми самоходными и несамоходными судами рентная плата за специальное использование воды для нужд водного транспорта рассчитывается исходя из фактических данных учета тоннаж-суток и ставки рентной платы, а пассажирскими судами – исходя из место-суток и ставки рентной платы (подп. 255.11.6 НКУ).

Ставки рентной платы для нужд водного транспорта со всех рек, кроме Дуная, устанавливаются в размерах, определённых подп. 255.5.4 НКУ.

Правовые отношения в части аренды имущества регулируются, в частности, Хозяйственным кодексом Украины (далее – ХКУ).

Согласно ч. 1 ст. 283 ХКУ по договору аренды одна сторона (арендодатель) передает другой стороне (арендатору) за плату на определенный срок во владение и пользование имущество для осуществления хозяйственной деятельности.

Существенными условиями договора аренды являются: объект аренды (состав и стоимость имущества с учётом его индексации); срок, на который заключается договор аренды; арендная плата с учётом её индексации; порядок использования амортизационных отчислений; восстановление арендованного имущества и условия его возврата или выкупа (ч. 1 ст. 284 ХКУ).

То есть, существенные условия договора регулируют вопросы, касающиеся возложения обязанности по уплате рентной платы.

Таким образом, в случае аренды водного транспорта (кроме водного транспорта, указанного в подп. 255.4.13 НКУ) плательщиком рентной платы для нужд водного транспорта является субъект хозяйствования, на которого по договору аренды возложена обязанность по уплате рентной платы.

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