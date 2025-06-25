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Изменился только фон и перенесена точка — Великобритания заплатила более $715 тысяч за ребрендинг государственного сайта

08:45, 25 июня 2025
В Британии разгорелся скандал из-за расхода 715 тысяч долларов на незначительную модернизацию официального вебсайта.
Изменился только фон и перенесена точка — Великобритания заплатила более $715 тысяч за ребрендинг государственного сайта
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В Великобритании разгорелся скандал из-за значительных расходов правительства — 715 тысяч долларов было направлено на ребрендинг официального государственного сайта. Как сообщает Daily Mail, изменения оказались минимальными: обновлен только фон страницы и изменено расположение точки.

Сайт gov.uk, который каждый день используют миллионы граждан для таких важных дел, как представление налоговых деклараций или продление паспортов, сменит свой традиционный черный цвет на синий, а "точку" - на бирюзовый.

Эти изменения были произведены в рамках "обновления бренда", а контракты на общую сумму 532 000 фунтов стерлингов (715 000 долларов) были заключены с международным рекламным агентством M&C Saatchi.

Новый логотип стал объектом насмешек со стороны государственных служащих.

Руководитель направления повышения эффективности Reform UK Зиа Юсуф назвал реконструкцию напрасным расходом государственных денег.

Чиновники оправдывают расходы, подчеркивая, что эта сумма включает в себя "обновление и расширение" бренда Gov.UK на вебплатформах, мобильных устройствах и приложениях.

"Новое правительство решило превратить ребрендинг и исследовательскую работу в удобные для потребителей цифровые продукты, включая наше будущее приложение gov.uk App, gov.uk Chat и многое другое", - отметил пресс-секретарь правительства.

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Великобритания

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