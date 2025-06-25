В Днепре из-за обстрела повреждено здание суда, фото

Во вторник, 24 июня, враг совершил ракетный обстрел Днепра. В результате удара взрывной волной поврежден объект системы правосудия. Об этом сообщает Служба судебной охраны.
Повреждены служебные помещения и имущество учреждения.
Пострадавших среди работников учреждения и сотрудников Службы судебной охраны нет.
Напомним, из-за удара по Днепру повреждения получили более 220 автомобилей и мотоциклов, здания детской больницы и детского сада, девятиэтажного жилого дома, а также одного из предприятий. Еще был серьезно поврежден поезд Одесса-Запорожье. Количество погибших продолжает расти.
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