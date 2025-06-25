Змінився тільки фон та перенесено крапку — Велика Британія заплатила понад $715 тисяч за ребрендинг державного сайту

У Британії розгорівся скандал через витрату 715 тисяч доларів на незначну модернізацію офіційного вебсайту.

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У Великій Британії розгорівся скандал через значні витрати уряду — 715 тисяч доларів було спрямовано на ребрендинг офіційного державного сайту. Як повідомляє Daily Mail, зміни виявилися мінімальними: оновлено лише фон сторінки та змінено розташування крапки.

Сайт gov.uk, який щодня використовують мільйони громадян для таких важливих справ, як подання податкових декларацій чи продовження паспортів, змінить свій традиційний чорний колір на синій, а "крапку" — на бірюзовий.

Ці зміни були здійснені в рамках "оновлення бренду", а контракти на загальну суму 532 000 фунтів стерлінгів (715 000 доларів) було укладено з міжнародним рекламним агентством M&C Saatchi.

Новий логотип став об’єктом глузувань з боку державних службовців.

Керівник напрямку підвищення ефективності Reform UK Зіа Юсуф назвав реконструкцію марною витратою державних грошей.

Урядовці виправдовують витрати, підкреслюючи, що ця сума включає в себе "оновлення та розширення" бренду Gov.UK на вебплатформах, мобільних пристроях та додатках.

"Новий уряд вирішив перетворити ребрендинг і дослідницьку роботу на зручні для споживачів цифрові продукти, включаючи наш майбутній додаток gov.uk App, gov.uk Chat і багато іншого", — зазначив речник уряду.

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