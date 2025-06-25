Какие люди на Канарах — певица Слава Каминская обнародовала фото с якобы Януковичем

Бывшая участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская опубликовала фото с мужем, очень похожим на Януковича.

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Украинская певица Слава Каминская, бывшая участница группы "НеАнгелы", обнародовала в сети фото с якобы Виктором Януковичем. Селфи с мужчиной, похожим на Януковича, она подписала так: "Какие люди на Канарах".

На снимке Каминская позирует с якобы Янковичем на фоне вывески "Ибица".

Это фото вызвало бурные обсуждения среди пользователей. Некоторые считают, что фотография была отредактирована в фотошопе или с помощью ИИ. Люди обратили внимание, что рост Януковича около 190 см, когда же у Славы – 170, а на фото мужчина кажется почти одного роста с артисткой. На лице "Януковича", который выглядит значительно моложе экс-президента Украины, заметны размытия, неестественные контуры и искаженное освещение.

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