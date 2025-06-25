В Харькове задержали агентку РФ, которая передала военным заминированный скутер как «волонтерскую помощь»

Взрыв произошел возле харьковского кафе, куда враг заманил военных под видом передачи им «волонтерского» мотороллера.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове правоохранители «по горячим следам» задержали агентку РФ, которая 20 июня этого года совершила теракт против защитников города.

Как сообщила пресс-служба СБУ, в тот день российские спецслужбы активировали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было спрятано в багажнике скутера, когда рядом находились двое военных.

Взрыв произошел возле харьковского кафе, куда враг заманил военных под видом передачи им «волонтерского» мотороллера.

По данным следствия, для подготовки преступления агрессор завербовал 19-летнюю харьковчанку, которую «нашел» на Telegram-каналах по поиску работы.

После вербовки агентка получила подробные инструкции от куратора по изготовлению СВУ в «домашних» условиях. После этого она приобрела бытовую химию, аккумулятор, провода и два телефона для дистанционного подрыва.

Готовую взрывчатку фигурантка привезла на место стоянки скутера и спрятала СВУ в его багажнике.

«С помощью камеры, которая была замаскирована на месте запланированного теракта, российские спецслужбы отследили прибытие военных на «локацию».

После совершения преступления террористка попыталась «залечь на дно», но через несколько часов после взрыва ее задержали правоохранители», — заявили в СБУ.

Во время обыска у женщины изъяли неиспользованные компоненты взрывного устройства и телефон с доказательствами работы на врага.

В настоящее время ей сообщено о подозрении. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.