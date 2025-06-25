Генеральный прокурор Руслан Кравченко назначил трех заместителей Генпрокурора

Заместителями Генпрокурора стали Максим Крым, Мария Вдовиченко и Андрей Лещенко.

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Совет прокуроров Украины на заседании принял решение о предоставлении рекомендаций на назначение на должности заместителей Генерального прокурора Максима Крыма, Марию Вдовиченко и Андрея Лещенко. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

«Генеральный прокурор согласился с этим решением и 24 июня 2025 года подписал приказы о их назначении на должности заместителей Генерального прокурора.

За каждым из заместителей закреплено определенное направление работы в органах прокуратуры, за которое они будут нести ответственность», — заявили в ОГП.

Отмечается, что до этого Максим Крым занимал должность руководителя Киевской областной прокуратуры, Мария Вдовиченко — исполняла обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры, а Андрей Лещенко работал на руководящей должности в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.

25 июня заместители Генерального прокурора приступили к исполнению своих обязанностей.

Следует отметить, что на сайте Офиса Генерального прокурора соответствующая информация в разделе «Руководство» пока не обновилась.

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