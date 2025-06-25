Практика судов
  1. В Украине

Генеральный прокурор Руслан Кравченко назначил трех заместителей Генпрокурора

10:30, 25 июня 2025
Заместителями Генпрокурора стали Максим Крым, Мария Вдовиченко и Андрей Лещенко.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко назначил трех заместителей Генпрокурора
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет прокуроров Украины на заседании принял решение о предоставлении рекомендаций на назначение на должности заместителей Генерального прокурора Максима Крыма, Марию Вдовиченко и Андрея Лещенко. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

«Генеральный прокурор согласился с этим решением и 24 июня 2025 года подписал приказы о их назначении на должности заместителей Генерального прокурора.

За каждым из заместителей закреплено определенное направление работы в органах прокуратуры, за которое они будут нести ответственность», — заявили в ОГП.

Отмечается, что до этого Максим Крым занимал должность руководителя Киевской областной прокуратуры, Мария Вдовиченко — исполняла обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры, а Андрей Лещенко работал на руководящей должности в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.

25 июня заместители Генерального прокурора приступили к исполнению своих обязанностей.

 Следует отметить, что на сайте Офиса Генерального прокурора соответствующая информация в разделе «Руководство» пока не обновилась.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП прокуратура Руслан Кравченко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закрыть невозможно отказать: как неодновременное подписание и согласование постановления о приостановлении досудебного расследования повлияют на возможность его закрытия

Сторона защиты считает, что согласование прокурором постановления о приостановлении досудебного расследования позже, чем его вынес детектив, привело к истечению срока досудебного расследования, что является основанием для закрытия уголовного производства.

Даниил Гетманцев пообещал, что депутаты сделают так, чтобы законопроект о реестре банковских счетов не нарушал банковскую тайну

Сейчас этот законопроект предусматривает, что Налоговая служба имеет право в порядке спецдоступа или электронного взаимодействия предоставлять из Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц полученную от банков информацию, составляющую банковскую тайну, определенным органам и лицам.

За 2025 год банки закрыли счета вследствие финансового мониторинга 606 тысячам физлиц – что дальше

Банки закрыли счета 606 тысячам граждан и 30 тысячам ФОПов в результате финмониторинга – далее ситуацию предлагается урегулировать законом «реестр дропов».

АМКУ сможет требовать от поставщиков электронных коммуникаций информацию об абонентах только на основании судебного решения – законопроект

Авторы законопроекта указали, что поставщики электронных коммуникационных сетей и услуг постоянно получают от органов АМКУ требования о предоставлении информации об абонентах.

Депутаты предлагают отложить введение ответственности за нарушения в сфере лоббирования до 2026 года

Они отмечают, что введение административной ответственности за правонарушения в сфере лоббирования требует переходного периода ввиду новизны правового регулирования.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео