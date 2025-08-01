Закарпатський правоохоронець закупив обладнання на 952 тисяч гривень дорожче

На Закарпатті правоохоронця підозрюють у закупівлі обладнання за завищеними цінами на 952 тис. грн.

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Посадовцю правоохоронного органу із Закарпатської області, який організував закупівлю мережевого обладнання за завищеними цінами, що призвело до збитків на суму майже 1 млн грн, повідомили про підозру. Про це пише пресслужба ДБР.

За даними слідства, у 2022 році між правоохоронним органом та комерційною структурою було укладено договір на постачання обладнання для реконструкції інформаційно-комунікаційних систем оперативно-координаційних центрів. Посадовець, відповідальний за закупівлю, порушив законодавство та інтереси служби, не провівши належного аналізу ринку та не перевіривши достовірність цінової пропозиції. Згідно з висновками експертизи, вартість обладнання була завищена на 952 тис. грн порівняно з середньоринковими цінами.

Фігуранту оголошено підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Наразі готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. Слідство триває.

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