У Черкасах судитимуть чоловіка, який вбив військовослужбовця

У Черкасах правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого.
Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 29 квітня цього року у вечірній час доби біля магазину в одному з районів м. Черкаси 24-річний чоловік на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин наніс військовослужбовцю Збройних Сил України численні удари ногою в область голови.
Унаслідок протиправних дій нападника 36-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні.
Наразі зловмисник перебуває під вартою.
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