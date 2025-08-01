У Черкасах судитимуть чоловіка, який вбив військовослужбовця

Чоловік наніс військовослужбовцю численні удари ногою в область голови.

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У Черкасах правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 29 квітня цього року у вечірній час доби біля магазину в одному з районів м. Черкаси 24-річний чоловік на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин наніс військовослужбовцю Збройних Сил України численні удари ногою в область голови.

Унаслідок протиправних дій нападника 36-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

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