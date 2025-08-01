Зеленський закликав РФ перейти від обміну заявами до зустрічі на рівні лідерів

Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час, — Володимир Зеленський.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський відреагував на останні заяви Путіна щодо війни та вкотре запропонував зустріч на рівні лідерів. Також він додав, що Україна готова до перемовин у будь-який момент, якщо це не спроба виграти час.

"Ми бачимо та підтримуємо зусилля Президента Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру. Ми вдячні всім у світі, хто підтримує роботу заради миру та допомагає нам захищати життя. Ми чуємо заяви з росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна розуміє, хто ухвалює рішення в РФ і хто повинен закінчити цю війну.

"Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії", - додав Володимир Зеленський.

У свою чергу Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росії давно час " перейти від порожньої балаканини та життя у вигаданому світі до реальності - зустріч лідерів можлива, тільки Росія не хоче цього".

За словами Єрмака, заяви Москви про готовність до миру не підтверджуються реальними діями на тлі постійних обстрілів.

"Де припинення вогню, яке США пропонували ще в березні, на що ми погодились? Президент США Дональд Трамп дуже багато робить для миру.

Президент України Володимир Зеленський поділяє принцип мир через силу. Треба переходити росіянам від брехні на лавці до конкретики", - зазначив керівник ОП Єрмак.

Зазначимо, що сьогодні Путін заявив, що нібито готовий закінчити війну на умовах, що були у червні 2024-го. Також він сказав, що якщо Київ вважає, що зараз не час для переговорів, то начебто "Москва готова почекати".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.