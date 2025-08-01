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У центрі Харкова виявили підземні ходи після провалу ґрунту, фото

23:48, 1 серпня 2025
У центрі Харкова знайшли підземні ходи — влада розпочала розслідування їхнього походження.
У центрі Харкова виявили підземні ходи після провалу ґрунту, фото
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У сквері «Стрілка» в Харкові під час провалу ґрунту було виявлено підземні ходи. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов під час спілкування з журналістами.

За його словами, наразі місто залучає фахівців-істориків для встановлення походження знахідки. Якщо об’єкт матиме історичну цінність, влада обіцяє зберегти його та облаштувати відповідним чином.

«Ми розкопаємо цей провал глибше, щоб з’ясувати, що саме там знаходиться. Піднімемо архівні документи. Можливо, це старий водогін або територія рибного ринку, який був тут кілька століть тому. А, можливо, щось зовсім інше», — зазначив Терехов.

Точна причина утворення провалу поки невідома. Серед основних можливих факторів мер назвав ворожі обстріли, які спричиняють вібрації, та недавній буревій, що пройшов містом.

Зазначимо, що комунальні служби вже почали розчищати територію для подальшого вивчення підземної локації.

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Харків

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