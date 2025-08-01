У Південній Африці роги носорогів роблять радіоактивними, щоб зупинити браконьєрів – відео

У Південній Африці стартував проєкт, у межах якого роги носорогів ін’єкціонують радіоактивними ізотопами, щоб зупинити браконьєрів.

Джерело фото: AP / Alfonso Nqunjana

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У Південній Африці стартувала інноваційна антибраконьєрська кампанія — в роги носорогів вводять радіоактивні ізотопи, які, за їхніми словами, є нешкідливими для тварин, але можуть бути виявлені митними агентами. Про це повідомляє Associated Press.

Проєкт Rhisotope, розроблений Університетом Вітватерсранду у співпраці з ядерними фахівцями та екозахисниками, має на меті попередити нелегальний обіг рогів. Радіоактивні мітки активують сигнали у митних детекторах — навіть на низькому рівні. За словами науковців, тестування довело: технологія безпечна для тварин і вже показала ефективність.

«Ми довели, що це безпечно для носорогів і допомагає виявляти роги у міжнародних системах ядерної безпеки», — наголосив головний науковець проєкту Джеймс Ларкін.

У ПАР живе найбільша у світі популяція носорогів — близько 16 тисяч. Щороку через браконьєрство гине близько 500 особин. Університет закликав власників заповідників приєднуватися до ініціативи, щоб зупинити знищення цих тварин.

Міжнародний союз охорони природи зазначав, що глобальна популяція носорогів на початку XX століття становила близько 500 000, але через постійний попит на роги носорогів на чорному ринку вона скоротилася до приблизно 27 000.

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