Міністерство юстиції Чехії не повинно було приймати подарунок у 40 млн євро від наркоторговця — результати аудиту

Тодішній міністр юстиції Павел Блажек заявив, що висновки «не вказують на порушення будь-якого конкретного юридичного обов’язку або норми».

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Міністерство юстиції Чехії не повинно було приймати подарунок у розмірі 40 мільйонів євро в біткоїнах від наркоторговця. Це встановив зовнішній аудит, пише Politico.

Видання зазначає, що пожертва міністерству від засудженого наркоторговця сколихнула чеську політику в червні та призвела до відставки тодішнього міністра юстиції Павела Блажека, який представляє консервативну Громадянсько-демократичну партію (ODS) прем’єр-міністра Петра Фіали.

Міністерство обміняло подарунок на готівку шляхом публічного продажу.

«До прийняття пожертви Міністерству юстиції були відомі відповідні обставини, які вказували на значний ризик того, що пожертва могла походити з доходів, отриманих злочинним шляхом», — йдеться у резюме першої частини аудиту, проведеного міжнародною компанією та розміщеного міністерством 31 липня на сторінці в соцмережі X.

«За таких обставин ми вважаємо, що Міністерство юстиції не повинно було приймати пожертву без здійснення подальших кроків для усунення цього ризику», — підсумувала аудиторська компанія.

Блажек, який стверджував про законність своїх дій, заявив, що висновки «не вказують на порушення будь-якого конкретного юридичного обов’язку або норми».

«Немає жодних нових фактів — просто текст, розрахований на заголовки, але з застарілим змістом. Хоча, як кажуть, повторення — мати навчання», — додав він у публікації на X.

Поліція та Національний штаб з боротьби з організованою злочинністю наразі розслідують, чи мала пожертва походження з відмивання коштів.

Нова міністерка юстиції Єва Декруа пообіцяла розслідувати скандал напередодні виборів до чеського парламенту, які відбудуться в жовтні.

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