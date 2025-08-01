Німеччина передасть Україні дві системи Patriot після домовленостей із США

США прискорять постачання Patriot до Німеччини в обмін на допомогу Україні.

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Німеччина оголосила про передачу Україні двох систем протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди зі Сполученими Штатами, згідно з якою Берлін отримає пріоритет у постачанні нових систем для заміни переданих. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує Reuters.

За словами Пісторіуса, домовленість із США дозволяє Німеччині спочатку передати Україні пускові установки Patriot, а згодом – додаткові компоненти системи. «Завдяки зобов’язанням США Німеччина може спочатку надати Україні пускові установки, а потім додаткові компоненти системи Patriot», – зазначив очільник німецького оборонного відомства.

Бундесвер планує найближчими днями доставити в Україну додаткові пускові установки Patriot, а через два-три місяці передати решту елементів системи. Натомість Сполучені Штати прискорять постачання нових систем Patriot до Німеччини, щоб компенсувати передане озброєння.

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