В Киеве мужчину, застрелившего пенсионера на АЗС, направят на принудительное лечение в психбольницу

Фигурант выстрелил в голову владельца машины, забрал ключи от тачки, личные вещи и уехал.

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В Киеве мужчину, который стрелял в пенсионера на столичной АЗС, направят на принудительное лечение в психбольницу со строгим наблюдением. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как известно, 18 сентября 2024 года на АЗС на Кольцевой дороге мужчина с ружьем подошел к 65-летнему пенсионеру, который собирался сесть в собственный автомобиль. После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в голову владельца машины, забрал ключи от автомобиля, личные вещи и уехал с места преступления.

В ходе досудебного расследования проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила, что 41-летний мужчина, стрелявший в пенсионера, как на момент совершения преступления, так и сейчас, не может осознавать свои действия и руководить ими.

Также установлено, что с 2012 года он периодически проходил лечение в медицинских учреждениях, где оказывают психиатрическую помощь.

Подозреваемый находится под стражей в специализированном медицинском учреждении.

Его действия квалифицированы как умышленное убийство по корыстным мотивам, разбойное нападение, незаконное завладение автомобилем, приобретение, хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 283 К. 289).

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