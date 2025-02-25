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З 1 березня деякі декларації з лікарями можуть зникнути — що робити зараз

12:18, 25 лютого 2025
Українцям слід перевірити свої особисті відомості, щоб уникнути проблем із доступом до медичних послуг.
З 1 березня деякі декларації з лікарями можуть зникнути — що робити зараз
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З 1 березня 2025 року деякі декларації з сімейними лікарями можуть втратити чинність через невідповідність даних у медичній системі та державних реєстрах.

Щоб цього уникнути, важливо перевірити свої дані та за потреби їх оновити.

Що таке верифікація даних?

Верифікація даних у ЕСОЗ (Електронній системі охорони здоров’я) – це перевірка актуальності та правильності вашої інформації, зокрема:

  • Прізвище, ім'я, по батькові
  • Дата народження
  • Паспортні дані або ІПН
  • Контактний номер телефону

Перевірка відбуватиметься згідно з постановою Кабміну №1503 від 24 грудня 2024 року.

Що робити, щоб не втратити декларацію?

Щоб уникнути негативних наслідків, пацієнти повинні оновити свої дані, звернувшись до сімейного лікаря. Лікар внесе актуальну інформацію до Електронної системи охорони здоров’я.

Кому слід звернути увагу на оновлення даних:

Дітям віком до 14 років необхідно звірити дані свідоцтв про народження та ідентифікаційного коду.

Дітям, які досягли 14 років потрібно отримати ID-картку (біометричний паспорт), дані з неї потрібно внести в декларацію замість свідоцтва про народження.

Пацієнтам, які змінили особисті дані, а саме: змінили прізвище, отримали новий паспорт або змінили номер телефону – усі ці дані необхідно оновити в декларації через звернення до сімейного лікаря.

Пацієнтам, які уклали декларацію у 2018 році. На той час податковий номер не був обов’язковим, і його може не бути в базі даних, що може призвести до автоматичного анулювання.

Особам, які не відвідували лікаря понад три роки. Якщо ви не зверталися до свого сімейного лікаря протягом трьох років, ваша декларація також може бути анульована.

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МОЗ декларація охорона здоров'я Міністерство охорони здоров'я

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