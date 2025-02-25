С 1 марта некоторые декларации с врачами могут исчезнуть — что делать сейчас

Украинцам следует проверить свои личные данные, чтобы избежать проблем с доступом к медицинским услугам.

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С 1 марта 2025 года некоторые декларации с семейными врачами могут утратить силу из-за несоответствия данных в медицинской системе и государственных реестрах.

Чтобы избежать этого, важно проверить свои данные и при необходимости их обновить.

Что такое верификация данных?

Верификация данных в ЕСОЗ (Электронная система здравоохранения) – это проверка актуальности и правильности вашей информации, в частности:

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Паспортные данные или ИНН

Контактный номер телефона

Проверка будет проходить согласно постановлению Кабмина №1503 от 24 декабря 2024 года.

Что делать, чтобы не потерять декларацию?

Чтобы избежать негативных последствий, пациенты должны обновить свои данные, обратившись к семейному врачу. Врач внесет актуальную информацию в Электронную систему здравоохранения.

Кому следует обратить внимание на обновление данных:

Детям младше 14 лет необходимо сверить данные свидетельств о рождении и идентификационного кода.

Детям, достигшим 14 лет, нужно получить ID-карту (биометрический паспорт), данные с нее нужно внести в декларацию вместо свидетельства о рождении.

Пациентам, которые изменили личные данные, а именно: сменили фамилию, получили новый паспорт или изменили номер телефона – все эти данные необходимо обновить в декларации через обращение к семейному врачу.

Пациентам, заключившим декларацию в 2018 году. В то время налоговый номер не был обязательным, и его может не находиться в базе данных, что может привести к автоматическому аннулированию.

Лицам, не посещавшим врача более трех лет. Если вы не обращались к своему семейному врачу в течение трех лет, ваша декларация также может быть аннулирована.

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