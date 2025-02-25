Евросоюз предложил Украине свое соглашение о полезных ископаемых

ЕС предлагает Украине собственное соглашение по критически важных минералов.

Фото: espreso.tv

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Еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне предложил украинскому правительству «взаимовыгодное» соглашение по украинским критическим минералам, пишет Politico.

По словам еврокомиссара, во время визита в Киев он предложил Украине это соглашение.

«21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», – сказал чиновник после встречи, которая состоялась в третью годовщину полномасштабного вторжения России.

«Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не будем требовать соглашения, которое не является взаимовыгодным», – добавил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что «закаленные украинские военные могут стать альтернативой армии США в ЕС, а в недрах Украины находятся 22 из 30 полезных ископаемых, критических для ЕС».

Также мы писали, государственный секретарь США Марко Рубио не исключил создания совместного предприятия для разработки полезных ископаемых, часть от дохода с которого будет поступать в США, а часть средств будут реинвестировать в Украину для ее восстановления.

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