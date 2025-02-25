Практика судов
  1. В Украине

Евросоюз предложил Украине свое соглашение о полезных ископаемых

10:20, 25 февраля 2025
ЕС предлагает Украине собственное соглашение по критически важных минералов.
Евросоюз предложил Украине свое соглашение о полезных ископаемых
Фото: espreso.tv
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне предложил украинскому правительству «взаимовыгодное» соглашение по украинским критическим минералам, пишет Politico.

По словам еврокомиссара, во время визита в Киев он предложил Украине это соглашение.

«21 из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», – сказал чиновник после встречи, которая состоялась в третью годовщину полномасштабного вторжения России.

«Дополнительная ценность, которую предлагает Европа, заключается в том, что мы никогда не будем требовать соглашения, которое не является взаимовыгодным», – добавил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что «закаленные украинские военные могут стать альтернативой армии США в ЕС, а в недрах Украины находятся 22 из 30 полезных ископаемых, критических для ЕС».

Также мы писали, государственный секретарь США Марко Рубио не исключил создания совместного предприятия для разработки полезных ископаемых, часть от дохода с которого будет поступать в США, а часть средств будут реинвестировать в Украину для ее восстановления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суду предоставлено дискреционное право при принятии решения о проведении дистанционного судебного разбирательства определять форму судебного заседания – Верховный Суд

Верховный Суд не усматривает существенного нарушения требований уголовно-процессуального закона из-за проведения судебного заседания в апелляционном суде в режиме видеоконференции вопреки желанию осужденного принять личное участие в судебном заседании.

Комитет рекомендовал Раде одобрить изменения в Земельный, Избирательный и другие кодексы касательно административно-территориального устройства

Законопроект предусматривает внесение изменений в 6 кодексов, в частности, Избирательный кодекс, Земельный кодекс, Кодекс о недрах, и 66 законов, в том числе о использовании ядерной энергии и радиационной безопасности, а также о регулировании градостроительной деятельности.

В Верховной Раде предложили усилить правовую защиту сотрудников Службы судебной охраны и ее главы

Как указывают депутаты, глава Службы судебной охраны должен находиться под усиленной защитой от любых попыток физического или морального воздействия.

Народные депутаты предлагают изменения в отношении гендерного равенства и противодействия дискриминации в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ

В Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ предлагается внести ряд изменений для противодействия дискриминации по признаку пола и обеспечения гендерного равенства в армии.

Наши команды продуктивно работают с США над экономическим соглашением, которое мы надеемся подписать в Вашингтоне – Владимир Зеленский во время заседания лидеров G7

Участие в заседании лидеров G7 дистанционно принял Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Белом доме.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду