Практика судов
  1. В Украине

Может ли медсестра колледжа работать по сокращенному графику, как другие медработники

17:59, 25 февраля 2025
Медицинская сестра учебного заведения имеет право на установление сокращенной продолжительности рабочего времени.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федерация профессиональных союзов Украины дала разъяснение относительно того, может ли быть для медсестры колледжа сокращенным рабочее время как для медицинских работников.

Согласно части третьей статьи 51 Кодекса законов о труде Украины, законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников (учителей, врачей и других).

Правовое регулирование поднятого вопроса осуществляется на основании норм приказа Министерства здравоохранения Украины от 25 мая 2006 года №319 «Об утверждении норм рабочего времени для работников учреждений здравоохранения».

Нормами пункта 1.1 Приказа № 319 установлено, что для работников из числа руководителей структурных подразделений (отделений, отделов, лабораторий, кабинетов и т.п.) из числа врачей и специалистов с базовым и неполным высшим образованием, руководителей учреждений здравоохранения из числа специалистов с базовым и неполным высшим образованием среднего медицинского персонала), медицинских регистраторов, дезинфекторов учреждений здравоохранения (структурных подразделений) за исключением работающих во вредных условиях труда установлена ​​норма рабочего времени 38,5 часа в неделю.

В частности, приведенная норма прямо распространяется и на работу медицинских работников школ, детских садов (яслей), лицеев, колледжей, других учреждений образования и социальной защиты населения.

При организации работы учебного заведения по пятидневной рабочей неделе и при одинаковой продолжительности рабочего дня в течение рабочей недели такая норма работы медицинского работника будет составлять 7 час. 42 мин. в день.

Следовательно, медицинская сестра высшего образования (колледжа) имеет право на установление сокращенной продолжительности рабочего времени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

медицина трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Урсула фон дер Ляйен с коллегами боятся, что ЕС конфискацией активов РФ в пользу Украины испугает международных инвесторов – Politico

Франция, Германия, Италия, Испания и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опасаются, что конфискацией российских активов на сумму 200 млрд евро для поддержки Украины они напугают международных инвесторов.

Кир Стармер объявил о сокращении бюджета на внешнюю помощь Великобритании

Иностранная помощь Великобритании будет сокращена для увеличения расходов на оборону – Кир Стармер.

Верховная Рада в полупустом зале рассматривает законопроект о создании двух новых судов – СОАС и СААС

Цель создания двух новых судов, кроме того, что это необходимо международным партнерам, не объяснялась.

Судей местных судов будут командировать в апелляционные для предотвращения остановки правосудия – Рада поддержала законопроект

Как отметил Денис Маслов, в Украине благодаря международным партнерам существуют одни из самых открытых конкурсов, но они также являются одними из самых длительных, и в настоящее время только 35% апелляционных судов укомплектованы судьями – поэтому Рада приняла за основу законопроект с «планом «Б» о командировании судей первой инстанции в апелляционные суды.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о гарантиях защиты бизнеса во время осуществления уголовного производства

Парламент принял в первом чтении законопроект, предусматривающий, что арест имущества производится на основании решения следственного судьи на срок не более 2 месяцев.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду