Может ли медсестра колледжа работать по сокращенному графику, как другие медработники

Медицинская сестра учебного заведения имеет право на установление сокращенной продолжительности рабочего времени.

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Федерация профессиональных союзов Украины дала разъяснение относительно того, может ли быть для медсестры колледжа сокращенным рабочее время как для медицинских работников.

Согласно части третьей статьи 51 Кодекса законов о труде Украины, законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников (учителей, врачей и других).

Правовое регулирование поднятого вопроса осуществляется на основании норм приказа Министерства здравоохранения Украины от 25 мая 2006 года №319 «Об утверждении норм рабочего времени для работников учреждений здравоохранения».

Нормами пункта 1.1 Приказа № 319 установлено, что для работников из числа руководителей структурных подразделений (отделений, отделов, лабораторий, кабинетов и т.п.) из числа врачей и специалистов с базовым и неполным высшим образованием, руководителей учреждений здравоохранения из числа специалистов с базовым и неполным высшим образованием среднего медицинского персонала), медицинских регистраторов, дезинфекторов учреждений здравоохранения (структурных подразделений) за исключением работающих во вредных условиях труда установлена ​​норма рабочего времени 38,5 часа в неделю.

В частности, приведенная норма прямо распространяется и на работу медицинских работников школ, детских садов (яслей), лицеев, колледжей, других учреждений образования и социальной защиты населения.

При организации работы учебного заведения по пятидневной рабочей неделе и при одинаковой продолжительности рабочего дня в течение рабочей недели такая норма работы медицинского работника будет составлять 7 час. 42 мин. в день.

Следовательно, медицинская сестра высшего образования (колледжа) имеет право на установление сокращенной продолжительности рабочего времени.

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