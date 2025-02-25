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Чи може медсестра коледжу працювати за скороченим графіком, як інші медичні працівники

17:59, 25 лютого 2025
Медична сестра закладу освіти має право на встановлення скороченої тривалості робочого часу.
Чи може медсестра коледжу працювати за скороченим графіком, як інші медичні працівники
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Федерація професійних спілок України надала роз’яснення щодо того, чи може бути для медсестри коледжу скороченим робочий час як для медичних працівників.

Відповідно до частини третьої статті 51 Кодексу законів про працю України законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Правове регулювання порушеного питання здійснюється на підставі норм наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25 травня 2006 року № 319 «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я».

Нормами пункту 1.1 Наказу № 319 встановлено, що для працівників з числа керівників структурних підрозділів (відділень, відділів, лабораторій, кабінетів тощо) з числа лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою освітою, керівників закладів охорони здоров’я з числа фахівців з базовою та неповною вищою освітою, лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (середнього медичного персоналу), медичних реєстраторів, дезінфекторів закладів охорони здоров’я (структурних підрозділів) за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці, встановлено норму робочого часу 38,5 години на тиждень.

Зокрема, наведена норма прямо поширюється і на роботу медичних працівників шкіл, дитячих садків (ясел), ліцеїв, коледжів, інших закладів та установ освіти і соціального захисту населення.

При організації роботи закладу освіти за п’ятиденним робочим тижнем та за однакової тривалості робочого дня протягом робочого тижня, така норма роботи медичного працівника становитиме 7 год. 42 хв. на день.

Отже, мс

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медицина трудові відносини

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