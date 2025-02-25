Коли українцям очікувати на потепління – прогноз синоптиків

Холодна повітряна маса повільно відходитиме на схід та північний схід і зумовлюватиме там найхолоднішу погоду.

Джерело фото: медіа

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З 25 по 27 лютого погоду в Україні продовжуватиме визначати поле високого атмосферного тиску, однак вже менших значень, ніж в попередній період, тому опадів не очікується, лише 25 лютого у східних областях за прогнозами синоптиків місцями невеликий сніг. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Холодна повітряна маса повільно відходитиме на схід та північний схід і зумовлюватиме там найхолоднішу погоду. Найвідчутніше послаблення морозу очікуємо в західних областях та на крайньому півдні країни, особливо 27 лютого. На решті території вночі ще холодно, а максимальна температура вдень підвищиться до невеликого плюса. Отже, температура на сході та північному сході країни вночі 10-16° морозу, вдень 2-7° морозу; в західних областях та на крайньому півдні країни вночі 3-10° морозу, вдень 2-9° тепла; на решті території вночі 5-13° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла», - розповіли фахівці.

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