Когда украинцам ожидать потепления – прогноз синоптиков

Холодная воздушная масса будет медленно отходить на восток и северо-восток и будет обуславливать там холодную погоду.

Источник фото: медиа

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 25 по 27 февраля погоду в Украине будет продолжать определять поле высокого атмосферного давления, однако уже меньших значений, чем в предыдущий период, поэтому осадков не ожидается, только 25 февраля в восточных областях по прогнозам синоптиков местами небольшой снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«Холодная воздушная масса будет медленно отходить на восток и северо-восток и будет обуславливать там холодную погоду. Самое ощутимое ослабление мороза ожидаем в западных областях и на крайнем юге страны, особенно 27 февраля. На остальной территории ночью еще холодно, а максимальная температура днем ​​повысится до небольшого плюса. Следовательно, температура на востоке и северо-востоке страны ночью 10-16° мороза, днем ​​2-7° мороза; в западных областях и на крайнем юге страны ночью 3-10° мороза, днем ​​2-9° тепла; на остальной территории ночью 5-13° мороза, днем ​​от 2° мороза до 4° тепла», - рассказали специалисты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.