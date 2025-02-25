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Когда украинцам ожидать потепления – прогноз синоптиков

11:42, 25 февраля 2025
Холодная воздушная масса будет медленно отходить на восток и северо-восток и будет обуславливать там холодную погоду.
Когда украинцам ожидать потепления – прогноз синоптиков
Источник фото: медиа
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С 25 по 27 февраля погоду в Украине будет продолжать определять поле высокого атмосферного давления, однако уже меньших значений, чем в предыдущий период, поэтому осадков не ожидается, только 25 февраля в восточных областях по прогнозам синоптиков местами небольшой снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«Холодная воздушная масса будет медленно отходить на восток и северо-восток и будет обуславливать там холодную погоду. Самое ощутимое ослабление мороза ожидаем в западных областях и на крайнем юге страны, особенно 27 февраля. На остальной территории ночью еще холодно, а максимальная температура днем ​​повысится до небольшого плюса. Следовательно, температура на востоке и северо-востоке страны ночью 10-16° мороза, днем ​​2-7° мороза; в западных областях и на крайнем юге страны ночью 3-10° мороза, днем ​​2-9° тепла; на остальной территории ночью 5-13° мороза, днем ​​от 2° мороза до 4° тепла», - рассказали специалисты.

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