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В Минздраве пояснили, что делать с выпиской из решения экспертной команды, которая поступила на электронную почту

11:06, 25 февраля 2025
Выписка из решения экспертной команды содержит результаты оценки функционального состояния человека, выводы относительно его состояния здоровья, необходимости реабилитации или предоставления статуса инвалидности.
В Минздраве пояснили, что делать с выпиской из решения экспертной команды, которая поступила на электронную почту
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Министерство здравоохранения Украины объяснило, что делать с выпиской из решения экспертной команды, которая поступила на электронную почту.

Після проходження оцінювання повсякденного функціонування пацієнти отримують на електронну пошту витяг із рішення експертної команди та, у разі встановлення інвалідності, розроблені рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації (ІПР). Документи надходять у форматі PDF і підписані електронною печаткою Міністерства охорони здоров’я України.

Відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» електронний документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Тобто ви можете подавати цей PDF-файл в офіційні установи без необхідності його друкувати.

Що це за документ і навіщо він потрібен?

Витяг із рішення експертної команди містить результати оцінювання функціонального стану людини, висновки щодо її стану здоров’я, необхідності у реабілітації чи наданні статусу інвалідності.

Рекомендації ІПР визначають перелік заходів, які допоможуть людині покращити її стан здоров’я та соціальну адаптацію.

Ці документи можуть знадобитися для:

подання до органів соціального захисту для отримання допомоги;

пред’явлення роботодавцю;

звернення до медичних закладів;

підтвердження статусу інвалідності та отримання відповідних виплат і послуг.

Як користуватися документом, який ви отримали?

  1. Ознайомлення з текстом

Просто відкрийте файл за допомогою будь-якого інструмента для читання PDF-файлів (наприклад, Adobe Acrobat Reader або інший переглядач PDF). Документ повністю читабельний, і ви одразу побачите всю інформацію.

  1. Перевірка електронної печатки МОЗ

Електронна печатка МОЗ накладається автоматично системою, що підтверджує справжність документа та захищає його від підробок.

Якщо вам потрібно перевірити підпис та печатку, скористайтеся одним із державних сервісів:

https://ca.diia.gov.ua/verify

https://czo.gov.ua/verify

Що потрібно зробити?

Перейдіть за одним із посилань.

Натисніть «Перевірити підпис».

Завантажте отриманий PDF-файл.

Система покаже, що документ підписано печаткою МОЗу, вкаже сертифікат та дату накладення підпису.

Ви можете завантажити протокол перевірки, у якому буде зазначено, що документ є дійсним.

Коли потрібен протокол перевірки?

Якщо установа або організація, куди ви подаєте документ, вимагає офіційне підтвердження автентичності. Протокол перевірки є додатковим підтвердженням, що цей документ дійсно підписаний МОЗ.

  1. Надання документа в установу

Подати витяг із рішення експертної команди можна у двох форматах:

В електронному вигляді – просто надішліть PDF-файл в установу. Він є повноцінним юридичним документом.

У паперовому вигляді – роздрукуйте документ. Якщо установа вимагатиме перевірку його автентичності, можна показати протокол перевірки.

Поширені запитання

Я відкрив документ, але не бачу підпису – це нормально?

Так, у PDF-файлі візуально немає підпису або печатки, оскільки вона накладена цифровим методом. Щоб перевірити її наявність, скористайтеся сервісами перевірки (посилання вище).

Чи можу я надати цей документ без перевірки підпису?

Так, більшість установ приймають PDF без додаткової перевірки. Але якщо у вас просять підтвердити достовірність, ви можете:

перевірити документ самостійно через офіційний сервіс;

запропонувати установі самостійно перевірити документ через державні сервіси перевірки;

завантажити файл із підписом або без нього після перевірки;

отримати протокол перевірки, який підтверджує накладання печатки МОЗ і містить дані про сертифікат та дату підпису.

Що робити, якщо документ не відкривається?

Спробуйте відкрити файл через Adobe Acrobat Reader або інший інструмент. Якщо проблема не зникає, перевірте, чи правильно завантажили файл.

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Минздрав

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