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В Запорожье бывший правоохранитель продавал ритуальному агентству данные об умерших — его будут судить

11:24, 25 февраля 2025
После получения данных предприниматели сразу связывались с родственниками умерших и предлагали свои услуги.
В Запорожье бывший правоохранитель продавал ритуальному агентству данные об умерших — его будут судить
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В Запорожье будут судить бывшего правоохранителя, который незаконно передавал данные по закрытой информационной базе представителям ритуального бизнеса. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, бывший служащий, работая в правоохранительном органе, имел доступ к закрытому государственному порталу, где хранилась информация об умерших гражданах и их родственниках.

Воспользовавшись этим, он решил продавать эти данные, включая номера телефонов, представителям похоронного бизнеса.

После получения данных предприниматели сразу связывались с родственниками умерших и предлагали свои услуги.

«Чтобы схема работала непрерывно, бывший правоохранитель привлек к ней свою жену, предоставив ей логин и пароль для доступа в закрытую базу», - добавили в ГБР.

В общей сложности зафиксировано более 300 случаев передачи конфиденциальной информации.

Фигуранту предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 361-2 и ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом и незаконный сбор, использование, распространение конфиденциальной информации о лице).

Санкция статей предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Фигурант уже уволен из правоохранительных органов.

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Запорожье ГБР

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