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Макрон предположил, что договор о перемирии может быть заключено в ближайшие недели

10:12, 25 февраля 2025
Президент Франции считает, что перемирие может быть заключено в ближайшие недели.
Макрон предположил, что договор о перемирии может быть заключено в ближайшие недели
Источник фото: JIM WATSON / AFP
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Президент Франции Эммануэль Макрон высказал предположение о том, что в ближайшее время война России против Украины может дойти до перемирия. Свое мнение он озвучил в интервью Fox News, пишет французская газета Le Monde.

Эммануэль Макрон приветствовал заявление Дональда Трампа о возможности визита Президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом и озвучил процесс, который, по его мнению, может привести к перемирию.

«Шаблон должен быть таким: переговоры между Соединенными Штатами и Россией и между Соединенными Штатами и Украиной», - сказал он на английском. «Сначала должно быть перемирие. Я думаю, что это может быть завершено в ближайшие недели», – продолжил глава французского государства. «Если его не уважать, это будет лучшим доказательством того, что Россия настроена несерьезно», - сказал он.

Президент Франции заявил, что он «убежден, что существует решение» для прекращения войны.

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США Украина Дональд Трамп война Франция Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон

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