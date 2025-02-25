Макрон припустив, що договір про перемирʼя може бути укладено найближчими тижнями

Президент Франції вважає, що перемир'я може бути укладено в найближчі тижні.

Джерело фото: JIM WATSON / AFP

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Президент Франції Еммануель Макрон висловив припущення у тому, що найближчим часом війна Росії проти України може дійти до перемир'я. Свою думку він озвучив в інтерв'ю для Fox News, пише французька газета Le Monde.

Еммануель Макрон привітав заяву Дональда Трампа про можливість візиту Президента України Володимира Зеленського до Білого дому і озвучив процес, який, на його думку, може призвести до перемир'я.

«Шаблон має бути таким: переговори між Сполученими Штатами та Росією та між Сполученими Штатами та Україною», – сказав він англійською. «Спочатку має бути перемир'я. Я думаю, що це може бути завершено найближчими тижнями», – продовжив глава французької держави. «Якщо його не поважати, це буде найкращим доказом того, що Росія налаштована несерйозно», — сказав він.

Президент Франції заявив, що він «переконаний, що існує рішення» для припинення війни.

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