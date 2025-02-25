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Держслужбовці з України будуть проходити стажування у Єврокомісії

10:30, 25 лютого 2025
Підписано домовленість між Кабміном та Єврокомісією про відрядження українських державних службовців до ЄК.
Держслужбовці з України будуть проходити стажування у Єврокомісії
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Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина та Комісар ЄС з питань бюджету, боротьби з шахрайством і державного управління Пьотр Серафін підписали Адміністративну домовленість між Урядом України та Європейською Комісією про відрядження українських державних службовців до ЄК.

Метою домовленості є створення правової основи для тимчасових відряджень українських державних службовців до Європейської Комісії задля обміну досвідом, набуття практичних навичок, ознайомлення з робочими методами і політиками Єврокомісії, а також сприяння посилення діалогу і співпраці між Україною та ЄС.

Відповідно до Адміністративної домовленості, для державних службовців з України буде відкрито можливість брати участь у:

  • програмі National Experts in Professional Training Programme (NEPTs), що передбачає стажування в Європейській Комісії строком 3-5 місяців;
  • програмі Seconded National Experts (SNEs), що передбачає зайняття вакансій національних експертів у Єврокомісії строком до 2 років.

Очікується, що реалізація домовленості сприятиме

  • підвищенню кваліфікації та професійного рівня державних службовців України, інституційному зміцненню української державної служби;
  • розбудові професійних контактів з ЄС;
  • підтримці відповідних євроінтеграційних реформ.

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держслужбовці Єврокомісія

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