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Google змінить спосіб доступу до Gmail для мільйонів користувачів

09:54, 25 лютого 2025
Нинішній метод надсилання повідомлень буде скасовано, а замінить його нова система QR-кодів
Google змінить спосіб доступу до Gmail для мільйонів користувачів
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Google збирається переглянути процедуру входу для майже 2 мільярдів користувачів Gmail у рамках масштабного оновлення системи безпеки поштового сервісу. Про це повідомляє The Independent.

Нинішній метод надсилання повідомлень для підтвердження особи користувача буде поступово скасовано протягом наступних місяців, а його замінить нова система QR-кодів.

За словами представника компанії, цей перехід спрямований на зменшення впливу «глобального зловживання повідомленнями».

«Ми хочемо відмовитися від надсилання SMS-повідомлень для аутентифікації... Протягом наступних кількох місяців ми переосмислимо те, як перевіряємо телефонні номери. Зокрема, замість того, щоб вводити свій номер і отримувати шестизначний код, ви побачите QR-код, який потрібно буде відсканувати за допомогою камери на телефоні», - пояснив Росс Річендрфер, який працює над питаннями безпеки та конфіденційності в Google.

Двоетапна верифікація стала обов'язковою для приблизно 1,8 мільярда користувачів Gmail у всьому світі, а SMS-повідомлення використовуються для підтвердження особи користувача.

Хоча це набагато безпечніше, ніж просто пароль, шахраям все ж вдається знаходити способи обійти цю функцію безпеки. Крім того, користувачі іноді не мають доступу до пристрою, на який було надіслано SMS-код підтвердження.

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