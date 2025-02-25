Дональд Трамп спростував інформацію про закриття військової бази США в Греції

Сполучені Штати не планують припинити використання військових об'єктів у грецькому порту Александруполіс.

Джерело фото: REUTERS/Brian Snyder

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Президент США Дональд Трамп під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном відкинув заявили грецьких медіа про те, що Сполучені Штати планують припинити використання військових об'єктів у грецькому порту Александруполіс.

«Це неправильне повідомлення», - заявив він після уточнення та підтвердження у американських офіційних осіб.

США мають доступ до грецьких об'єктів відповідно до Угоди про взаємну оборонну співпрацю (MDCA), використовуючи порт як ключовий транспортний вузол для переміщення персоналу та техніки між США та Європою.

Використання порту Александруполіса регулюється п’ятирічною угодою MDCA, підписаною у травні 2022 року, яка передбачає збільшення військової присутності США в Греції.

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