Дональд Трамп опроверг информацию о закрытии военной базы США в Греции

Соединенные Штаты не планируют прекратить использование военных объектов в греческом порту Александруполис.

Источник фото: REUTERS/Brian Snyder

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Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном отверг заявили греческих медиа о том, что Соединенные Штаты планируют прекратить использование военных объектов в греческом порту Александруполис.

«Это неправильное сообщение», - заявил он после уточнения и подтверждения у американских официальных лиц.

США имеют доступ к греческим объектам в соответствии с Соглашением о взаимном оборонном сотрудничестве (MDCA), используя порт как ключевой транспортный узел для перемещения персонала и техники между США и Европой.

Использование порта Александруполиса регулируется пятилетним соглашением MDCA, подписанным в мае 2022 года, предусматривающим увеличение военного присутствия США в Греции.

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