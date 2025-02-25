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В Укргидрометцентре объяснили, чем загрязнен воздух в Киеве – что известно

09:36, 25 февраля 2025
Киевляне жалуются на сильный запах гари и задымления.
В Укргидрометцентре объяснили, чем загрязнен воздух в Киеве – что известно
Источник фото: Сергий Мухлинин
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Как известно, в столице уже не первый день фиксируется ухудшение состояния воздуха. В Украинском гидрометеорологическом центре указывают, что по данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского с 20 по 24 февраля в воздухе Киева было отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций, в частности:

  • диоксидом серы – в 1,3-2,5 раза на Бессарабской и Галицкой площадях, проспектах Берестейском и Оболонском, улицах Академика Стражеско, Александра Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Каунасской, Ореховатский Путь и Семена Скляренко;
  • оксидом углерода – в 1,0 раза 24 февраля на улице Академика Стражеско;
  • диоксидом азота – в 3,1 раза 22 февраля на Галицкой площади; в 3,0 раза 21 февраля на Бессарабской площади; в 1,6-2,9 раза 20-22 февраля на проспектах Берестейском и Оболонском, улицах Академика Стражеско, Александра Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Каунасской, Ореховатский Путь и Семена Скляренко; в 1,1 – 1,8 раза 24 февраля на Бессарабской и Галицкой площадях, проспектах Берестейском и Оболонском, улицах Академика Стражеско, Александра Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Каунасской, Ореховатский Путь и Семена Скляренко;
  • формальдегидом – в 1,1-1,6 раза 20-22 февраля на Бессарабской и Галицкой площадях, проспектах Берестейском и Оболонском, улицах Академика Стражеско, Александра Довженко, Каунасской и Семена Скляренко; в 1,0-1,4 раза 24 февраля на Бессарабской и Галицкой площадях, проспектах Берестейском и Оболонском, улицах Каунасской и Скляренко.

Кроме того, указывается, что по сравнению с предыдущей неделей в воздухе несколько увеличилось содержание диоксида азота.

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