У КМДА не можуть назвати точну причину гару і диму на лівому березі Києва – «ймовірно пил»

У КМДА вказують, що причиною може бути накопичення пилу, але це ймовірна причина.

Джерело фото: Shuttersatock

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У столиці уже не перший день фіксується погіршення стану повітря.

Зазначимо, що ввечері 24 лютого на лівому березі Києва ускладнилася ситуація зі станом повітря. Стояло сильне задимлення та запах гару. У мешканців лівого берега спостерігався кашель.

Слід зазначити, що вранці ситуація була така сама.

У КМДА вказують, що ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу), оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

До поліпшення ситуації зі станом повітря жителям рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, а якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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