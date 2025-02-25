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Генасамблея ООН ухвалила дві резолюції щодо війни в Україні — українську та американську

09:00, 25 лютого 2025
Посли проголосували за дві резолюції на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 24 лютого.
Генасамблея ООН ухвалила дві резолюції щодо війни в Україні — українську та американську
Джерело фото: AP Photo/Bebeto Matthews
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Генасамблея ООН ухвалила дві резолюції щодо війни в Україні. Одну резолюцію підготувала Україна спільно з країнами ЄС, іншу – Сполучені Штати.

Як пише «Голос Америки», за український варіант резолюції, який розробив Київ та підтримали країни ЄС, 93 країни проголосували схвально.

Українська резолюція

  • засуджує російську агресію;
  • вимагає виконати попередні резолюції ГА ООН, зокрема, щоб РФ вивела війська з визнаних міжнародних кордонів України;
  • підтверджує відданість країн суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах;
  • підкреслює, що залучення військ КНДР призводить до ескалації конфлікту;
  • наголошує на важливості забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини, вчинені на території України, досягти справедливості для всіх жертв і запобігти майбутнім злочинам;
  • закликає до повного обміну військовополонених, незаконно утримуваних осіб і повернення всіх депортованих цивільних, включаючи дітей.

Водночас альтернативна резолюція “Шлях до миру”, запропонована США, містить чотири загальні пункти:

  • висловлення співчуттів про трагічну загибель людей внаслідок “конфлікту РФ та України”;
  • повторює, що головна мета ООН — підтримувати міжнародний мир і безпеку;
  • закликає якнайшвидше припинити конфлікт;
  • і також закликає до міцного миру між Україною та Російською Федерацією.

До цієї резолюції, яку запропонувала місія США при ООН, делегати включили також три поправки.

По-перше, замінили формулювання "конфлікт між Російською Федерацією та Україною" на "повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну".

По-друге, додали пункт, у якому країни підтверджують свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води.

По-третє, формулювання про тривалий мир між Україною та РФ замінили на "справедливий, міцний і всеосяжний мир між Україною та Російською Федерацією, відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй та принципів суверенної рівності та територіальної цілісності держав".

Версію американської резолюції із цими трьома поправками підтримали 93 країни.

Росія також представила власну поправку до американської резолюції, яка мала доповнити слова про "швидке припинення конфлікту" формулюванням "у тому числі шляхом усунення його першопричин". Однак ця поправка не знайшла підтримки на Генасамблеї ООН. Зокрема, США проголосували проти.

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США Україна війна ООН

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