У Києві знову погіршився стан повітря

У місті фіксується підвищення концентрації завислих речовин.

Джерело фото: Уніан

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У Києві фіксується підвищення концентрації завислих речовин, через що у місті спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Так заявили у КМДА.

Зазначимо, що ввечері 24 лютого на лівому березі Києва ускладнилася ситуація зі станом повітря. Стоїть сильне задимлення та запах гару. У мешканців лівого берега спостерігається кашель.

Слід зазначити, що вранці ця ситуація була така сама. Втім, на правому березі столиці задимлення не відчувається.

Там вказують, що ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу), оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

До поліпшення ситуації зі станом повітря жителям рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, а якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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