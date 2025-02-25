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В Киеве снова ухудшилось состояние воздуха

08:29, 25 февраля 2025
В городе фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ.
В Киеве снова ухудшилось состояние воздуха
Источник фото: Униан
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В Киеве фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ, из-за чего в городе наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Так заявили в КГГА.

Отметим, что вечером 24 февраля на левом берегу Киева усложнилась ситуация с состоянием воздуха. Стоит сильное задымление и запах гари. У жителей левого берега наблюдается кашель.

Следует отметить, что утром эта ситуация была такая же. Впрочем, на правом берегу столицы задымление не чувствуется.

Там указывают, что вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли), поскольку маловетренная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха жителям рекомендуют закрыть окна, ограничить нахождение на улице, пить много воды, а если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

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Киев

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