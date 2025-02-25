Владимир Зеленский по результатам заседания опубликовал фото с европейскими лидерами

В Украину прибыли мировые лидеры, чтобы выразить свою поддержку в третью годовщину с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Как известно, в Киеве 24 февраля состоялось пленарное заседание «Поддерживай Украину». В Украину прибыли мировые лидеры, чтобы выразить свою поддержку в третью годовщину с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент Владимир Зеленский по результатам заседаний и встреч с партнерами опубликовал фото с европейскими лидерами.

«Спасибо за поддержку Украины», – подписал глава государства.

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