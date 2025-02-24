Если Украина будет двигаться такими же темпами, то она попадет в ЕС раньше 2030 года, — фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен отметила, что вступление в ЕС станет важной гарантией безопасности для Украины в будущем.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина может стать членом Европейского Союза раньше 2030 года, если продолжит реформы с нынешней скоростью и качеством. Об этом она сказала во время выступления на саммите «Поддерживай Украину».

Комментируя инициативу президента Литвы Гитанаса Науседи относительно возможного установления даты вступления Украины в ЕС до 1 января 2030 года, глава Еврокомиссии сказала, что такой подход демонстрирует политическую волю и поддержку Украины, но в то же время присоединение к ЕС остается процессом, который базируется на достижениях каждой страны-кандидата.

«Если Украина будет двигаться такими же темпами, то она попадет в Европейский Союз даже раньше 2030 года. Так что работаем, сохраняя этот темп», – подчеркнула фон дер Ляйен.

Также она добавила, что вступление в ЕС станет важной гарантией безопасности для Украины в будущем.

Добавим, Еврокомиссия надеется открыть три кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС до июня.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в рамках вступления в ЕС Украина продолжает активную работу над тремя дорожными картами в сферах верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов. Также был обнародован проект Дорожной карты в области верховенства права.

Кроме того, Украина начала двусторонний скрининг с ЕС по финансовым услугам.

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