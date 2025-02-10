Вступление Украины в ЕС – обнародовали проект Дорожной карты в сфере верховенства права

Документ определяет процесс дальнейших трансформаций всех направлений в сфере верховенства права и выполнения обязательств Украины в контексте евроинтеграции.

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В рамках вступления в ЕС Украина продолжает активную работу над тремя дорожными картами в сферах верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов. Об этом сообщил Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

Это стратегические документы, которые определяют ключевые реформы и трансформации в соответствующих областях и разработка которых предусмотрена переговорной рамкой Украины с Европейским Союзом.

Утверждение дорожных карт в сфере верховенства права и реформы государственного управления является условием открытия переговоров о членстве в ЕС с Украиной, а именно Кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС» (Fundamentals). Дорожная карта по функционированию демократических институтов является важным документом для обеспечения поддержки открытия переговоров с Украиной государствами-членами ЕС.

Дорожня карта у сфері верховенства права

Документ визначає процес подальших трансформацій усіх напрямків за сферою верховенства права та виконання зобов’язань України в контексті євроінтеграції.

Затвердження дорожньої карти є умовою для відкриття Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals), що охоплює розділи 23 «Судова влада та основоположні права» і 24 «Юстиція, свобода та безпека». Прогрес у виконанні цієї дорожньої карти визначатиме динаміку переговорного процесу України.

Зокрема, документ передбачає такі ключові напрями реформ:

Судова система

Посилення судової системи та прокуратури;

Якість та ефективність правосуддя;

Незалежність та неупередженість судової системи та системи прокуратури;

Вдосконалення правничої освіти;

Навчання суддів та прокурорів;

Адвокатура, виконання судових рішень та альтернативне вирішення спорів.

Боротьба з корупцією

Стратегічні та інституційні основи антикорупційної політики;

Запобігання корупції;

Притягнення до відповідальності за корупцію;

Аудити діяльності спеціалізованих антикорупційних органів;

Антикорупційний мейнстрімінг.

Основоположні права

Права людини, дітей, людей з інвалідністю, національних меншин;

Право власності;

Протидія расизму та ксенофобії;

Принцип недискримінації;

Гендерна рівність та протидія і попередження гендерно зумовленого насильства;

Запобігання катувань та пенітенціарна система;

Свобода думки, совісті та релігії; свобода зібрань та об’єднань; свобода вираження поглядів та медіа;

Захист персональних даних;

Права громадян ЄС;

Процесуальні права осіб в кримінальному процесі.

Юстиція, свобода та безпека

Боротьба з організованою злочинністю;

Конфіскація, заморожування майна та фінансові санкції;

Співпраця правоохоронних органів, обмін інформацією;

Фінансові розслідування, боротьба з відмиванням грошей;

Судове співробітництво;

Кордони, міграція, притулок та візова політика;

Кібербезпека;

Боротьба з тероризмом.

Дорожня карта побудована за структурою наданою Європейською Комісією, у межах визначених розділів Українська сторона формулює свої стратегічні цілі та заходи.

Проект дорожньої карти розроблений за результатами понад 20 консультацій із залученням національних експертів, представників державних органів, громадянського суспільства та Європейської Комісії. Цей проект дорожньої карти наразі містить 474 заходи.

Національні консультації тривають, остаточна версія буде подана до фінального раунду консультацій з Європейською Комісією після врахування її рекомендацій.

Після ухвалення дорожня карта стане головним орієнтиром для моніторингу та оцінки впровадження реформ. Так, протягом усього переговорного процесу Європейська Комісія розглядатиме та контролюватиме прогрес виконання документу.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что во время председательства Польши в Совете ЕС Европейский Союз может начать переговоры с Киевом по 2 из 6 запланированных переговорных кластеров. Первый — по «фундаментальным» требованиям — уже в марте 2025 года, а второй по корректировке общей внешней политики и политики безопасности — до июня.

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