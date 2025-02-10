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Вступ України до ЄС — оприлюднили проект Дорожньої карти у сфері верховенства права

21:49, 10 лютого 2025
Документ визначає процес подальших трансформацій усіх напрямків за сферою верховенства права та виконання зобов’язань України в контексті євроінтеграції.
Вступ України до ЄС — оприлюднили проект Дорожньої карти у сфері верховенства права
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У межах вступу до ЄС Україна продовжує активну роботу над трьома дорожніми картами у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Про це повідомив Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.

Це стратегічні документи, які визначають ключові реформи та трансформації за відповідними сферами та розробка яких передбачена переговорною рамкою України з Європейським Союзом.

Затвердження дорожніх карт у сфері верховенства права та реформи державного управління є умовою відкриття перемовин про членство в ЄС з Україною, а саме Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals). Дорожня карта з функціонування демократичних інституцій є важливим документом для забезпечення підтримки відкриття перемовин з Україною державами-членами ЄС.

Дорожня карта у сфері верховенства права

Документ визначає процес подальших трансформацій усіх напрямків за сферою верховенства права та виконання зобов’язань України в контексті євроінтеграції.

Затвердження дорожньої карти є умовою для відкриття Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals), що охоплює розділи 23 «Судова влада та основоположні права» і 24 «Юстиція, свобода та безпека». Прогрес у виконанні цієї дорожньої карти визначатиме динаміку переговорного процесу України.

Зокрема, документ передбачає такі ключові напрями реформ:

  1. Судова система

Посилення судової системи та прокуратури;

Якість та ефективність правосуддя;

Незалежність та неупередженість судової системи та системи прокуратури;

Вдосконалення правничої освіти;

Навчання суддів та прокурорів;

Адвокатура, виконання судових рішень та альтернативне вирішення спорів.

  1. Боротьба з корупцією

Стратегічні та інституційні основи антикорупційної політики;

Запобігання корупції;

Притягнення до відповідальності за корупцію;

Аудити діяльності спеціалізованих антикорупційних органів;

Антикорупційний мейнстрімінг.

  1. Основоположні права

Права людини, дітей, людей з інвалідністю, національних меншин;

Право власності;

Протидія расизму та ксенофобії;

Принцип недискримінації;

Гендерна рівність та протидія і попередження гендерно зумовленого насильства;

Запобігання катувань та пенітенціарна система;

Свобода думки, совісті та релігії; свобода зібрань та об’єднань; свобода вираження поглядів та медіа;

Захист персональних даних;

Права громадян ЄС;

Процесуальні права осіб в кримінальному процесі.

  1. Юстиція, свобода та безпека

Боротьба з організованою злочинністю;

Конфіскація, заморожування майна та фінансові санкції;

Співпраця правоохоронних органів, обмін інформацією;

Фінансові розслідування, боротьба з відмиванням грошей;

Судове співробітництво;

Кордони, міграція, притулок та візова політика;

Кібербезпека;

Боротьба з тероризмом.

Дорожня карта побудована за структурою наданою Європейською Комісією, у межах визначених розділів Українська сторона формулює свої стратегічні цілі та заходи.

Проект дорожньої карти розроблений за результатами понад 20 консультацій із залученням національних експертів, представників державних органів, громадянського суспільства та Європейської Комісії. Цей проект дорожньої карти наразі містить 474 заходи.

Національні консультації тривають, остаточна версія буде подана до фінального раунду консультацій з Європейською Комісією після врахування її рекомендацій.

Після ухвалення дорожня карта стане головним орієнтиром для моніторингу та оцінки впровадження реформ. Так, протягом усього переговорного процесу Європейська Комісія розглядатиме та контролюватиме прогрес виконання документу.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що під час головування Польщі у Раді ЄС Європейський Союз може почати переговори з Києвом щодо 2 із 6 запланованих переговорних кластерів . Перший — щодо «фундаментальних» вимог — уже в березні 2025 року, а другий — щодо коригування спільної зовнішньої політики та політики безпеки – до червня.

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