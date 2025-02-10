Міністр оборони США Піт Хегсет заборонив прийом на військову службу трансгендерів

Піт Хегсет також припинив операції зі зміни статі для всіх військовослужбовців.

Фото: The Washington Post

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони США Піт Хегсет видав меморандум, яким призупинив проведення операцій зі зміни статі всім військовослужбовцям. Крім того, запроваджується заборона на прийом трансгендерів на службу у збройних силах США. Документ оприлюднив американський журналіст Кайл Чейні на своїй сторінці у соцмережі Х.

У документі від 7 лютого сказано, що місія Міністерства оборони «вимагає від військовослужбовців дотримання суворих психічних та фізичних стандартів», і що готовність та боєздатність сил залежать від «відповідності військовослужбовців до цих стандартів».

«Департамент має забезпечити створення «Єдиної сили» без підгруп, що визначаються будь-чим, крім здібностей чи прихильності місії. Спроби розділити наші війська за ознакою ідентичності послаблюють наші сили та роблять нас уразливими. Такі спроби не можна терпіти чи підтримувати», — йдеться у документі.

Далі в меморандумі робиться посилання на указ президента США Дональда Трампа «Пріоритет військової майстерності та готовності», в якому йдеться про те, що «вираз «хибної гендерної ідентичності», відмінної від статі людини, не може відповідати суворим стандартам, необхідним для військової служби».

Також у документі сказано, що «до осіб з гендерною дисфорією, які добровільно зголосилися служити нашій країні, ставитимуться з гідністю та повагою».

Заступнику міністра оборони з кадрів та готовності делеговано повноваження надавати додаткові керівні вказівки щодо політики та реалізації, що виходять за рамки звичайного процесу видачі вказівок МО, включаючи «вказівки щодо служби військовослужбовців з поточним діагнозом або історією ґендерної дисфорії, для реалізації цієї вказівки».

Раніше ми писали, що Держдеп США заморозив заявки на зміну статі та на отримання паспортів із позначкою «X» у графі «стать».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.